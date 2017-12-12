Новосибирская биатлонистка оспаривает лишение Олимпийских наград

Ольга Вилухина подала апелляцию в Международный спортивный суд на решение пожизненно отстранить ее от соревнований и аннулировать медали.

На Олимпиаде в Сочи в 2014 году спортсменка завоевала серебро в спринте и женской эстафете. В прошлом году Вилухина официально завершила свою карьеру, но вместе с коллегами приняла решение доказать свою невиновность. На своей странице в Instagram биатлонистка написала: «Сотни моих проб, взятые за пятнадцать лет в спорте, все отрицательные, и даже та, за которую меня дисквалифицируют!». Международный спортивный суд в Лозанне зарегистрировал иск от российских спортсменов в отношении вердикта дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета об отстранении от Олимпийских игр 6 декабря.