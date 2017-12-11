Михаил Алоян одержал победу над боксером из Никарагуа

Новосибирский боксер завоевал титул WBA International после встречи с Эрмохенесом Кастильо в Кемерово 9 декабря.

Для Алояна бой за чемпионство в весе до пятидесяти двух килограммов стал третьим профессиональным в его карьере, при этом, пока все его соперники были из Никарагуа. Кастильо опытнее новосибирского боксера, но на протяжении всего матча значительно проигрывал противнику в скорости — как ног и рук, так и принятия решений — и ему не удалось перейти в ближний бой. Поединок состоял из десяти раундов, в седьмом Алоян начал действовать более агрессивно и явно обратил бой в свою пользу. Победу ему присудили судейским решением с итогом 98:92, 94:96 и 100:90.