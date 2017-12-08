В хоккейную «Сибирь» вернулся старый тренер

Владимир Юрзинов-младший вновь занял пост главного тренера команды спустя одиннадцать лет.

До возвращения в Новосибирск он возглавлял пекинскую «Куньлунь Ред Стар», став ее первым наставником. Китайский клуб сумел выйти в плей-офф, но проиграл «Металлургу» из Магнитогорска. Юрзинов работает в России с 2002 года — он был тренером таких команд, как «Локомотив» в Ярославле, «Торпедо» в Нижнем Новгороде, санкт-петербургской СКА и «Салавата Юлаева» из Уфы, которой он помог завоевать третье место на Чемпионате России сезона 2013/2014 года. Всего тренер выводил своих подопечных в КХЛ в плей-офф четыре раза, в том числе, и «Сибирь».