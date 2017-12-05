Будущий экономист стала чемпионом России по пауэрлфтингу

Первокурсница НГУ Мария Сухова привезла домой Кубок России.

На сайте университета чемпионка поделилась: «Я попала в сборную команду Новосибирской области по приглашению своего тренера после кубка НСО, так как показала лучший результат в своей весовой и возрастной категории. Количество участников и конкурентов до последнего момента оставалось загадкой. В итоге конкуренток было немного, сказалась специфика категории, сочетание возраста и веса, но побороться пришлось». Сухова занимается пауэрлифтингом меньше года — в этот спорт она пришла в начале 2017 — и считает его безопасным, если соблюдать все правила и работать со снарядом аккуратно. Теперь ей предстоит открытый чемпионат Азии, который пройдет в Бердске в середине декабря.