Матч хоккейной «Сибири» и «Барыса» окончился дракой

Новосибирская команда одержала победу над клубом из Астаны со счетом 6:4.

Счет открыла «Сибирь» уже на сорок второй секунде матча — шайбу забил Степан Санников. Затем начатое продолжил Андрей Сигарев, но «Барысу» удалось сравнять счет: первый гол произошел после удаления в новосибирской команде, второй — на шестнадцатой минуте. Андрей Ермаков снова вывел «Сибирь» вперед в самом конце первого периода. Тренерский штаб «Барыса» запросил видеопросмотр, посчитав, что шайба была вне игры, после изучения записи гол был засчитан. В следующем периоде команда из Астаны вырвалась вперед, но в третьем «Сибирь» вновь получила преимущество, забив на сорок четвертой, пятьдесят пятой и пятьдесят седьмой минутах. В конце матча напряжение было таким сильным, что Максим Игнатович подрался с Константином Пушкарёвым из «Барыса», за что оба получили по пятиминутному удалению.