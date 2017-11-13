Волейбольный «Локомотив» вышел в групповой этап Лиги чемпионов

12 ноября новосибирская команда победила словенский «АСХ Воллей».

Игра прошла вечером в Новосибирске. «Локомотив» выиграл у соперников со счетом 3:0 с промежуточными результатами 25:20, 25:22, 25:18. Самым результативным участником был признан Георг Грозер, который принес новосибирской команде девятнадцать очков. Победа над «АСХ Воллей» обеспечила клубу выход в групповой этап Лиги чемпионов. «Локомотив» станет третьей российской командой, которой это удалось, наряду с казанским «Зенитом» и московским «Динамо».