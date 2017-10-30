Пелагея призвала болеть за «Сибирь»

Популярная певица появилась на видео с футболкой новосибирского футбольного клуба.

В первом этапе полуфинала Высшей лиги КВН капитан команды «НГУ» Владимир Дуда подарил Пелагее, которая была членом жюри, фирменный сувенир «Сибири» с ее именем и номером пятьдесят четыре. В ответ певица решила записать видео для команды своего родного города. «Я приглашаю всех вас, дорогие мои земляки, на матчи футбольного клуба „Сибирь“. Пожалуйста, давайте докажем, что в Сибири играют в футбол так, как не умеют этого в Бразилии, ребята. Поддержим нашу команду. Сибирь, вперёд!» — призвала Пелагея, держа в руках футболку. Новосибирская команда опубликовала обращение на своем Youtube-канале.

29 октября «Сибирь» сыграет против команды «Балтика» из Калининграда в манеже «Заря».