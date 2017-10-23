Хоккейная «Сибирь» прервала серию поражений

Новосибирская команда выиграла у хабаровского «Амура» в домашнем матче КХЛ.

В первом периоде «хозяева» уверенно вели и забили две шайбы: на девятнадцатой секунде — Андрей Сигарев, и Николай Демидов — на двадцатой минуте в результате очень красивого розыгрыша. В начале второго периода «Сибирь» сменила вратаря, а хабаровская команда сравняла счет. После этого борьба стала ожесточенной. Победную шайбу удалось забить Андрею Сигареву на пятьдесят пятой минуте игры, но она далась команде непросто — ее засчитали только после видеопросмотра, инициированного главным тренером «Амура» Андреем Мартемьяновым. Матч закончился со счетом 3:2 в пользу хозяев. Победой над «Амуром» «Сибири» удалось прервать серию поражений, преследовавших их на протяжении четырех матчей.