Хоккейная «Сибирь» уступила «Адмиралу»

Новосибирский хоккейный клуб проиграл команде из Владивостока со счетом 4:2.

Домашний матч чемпионата КХЛ прошел в Новосибирске 12 октября. Ткачев из «Адмирала» забил первую шайбу на пятнадцатой минуте игры. После первого периода команда из Владивостока вела со счетом 2:0. Во втором периоде «Сибири» удалось на время сравнять счет, и последняя шайба игры была забита Александром Бергстрёмом в ворота гостей. Тем не менее, «Адмирал» одержал победу со счетом 4:2 — в третьем периоде хозяева делали попытки отыграться, но безуспешно. Сейчас «Сибирь» занимает девятую строчку турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ. Теперь новосибирской команде предстоит сразиться с пекинской«Куньлунь Ред Стар» 16 октября.