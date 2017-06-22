Заслуженный мастер спорта России, тренер и спортсмен по силовому троеборью Сергей Федосиенко успешно выступил на чемпионате мира в Минске, став пятикратным чемпионом мира по пауэрлифтингу.

Победу спортсмену принес результат в 660 кг по сумме троеборья (227,5 кг в приседании, 167,5 кг в жиме лежа и 265 кг в становой тяге). По информации пресс-службы Федерации пауэрлифтинга Новосибирской области чемпион «признался, что выступал не в полную силу, так как впереди главный старт четырехлетия – Всемирные Игры», которые состоятся в Польше в конце июля».