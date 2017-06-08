На месте заброшенного мраморного карьера открылся первый в Новосибирской области дайвинг-курорт

Это место давно известно любителям «дикого» отдыха, которые приезжают сюда с палатками, зачастую оставляя за собой немало мусора. Сотрудники базы отдыха организовали регулярную очистку территории, вокруг базы и акватории самого водоема, постепенно приведя их в порядок, а 3 июня, в Международный день очистки водоемов, открыли «Оазис» в новом качестве – как первый и пока единственный на территории области дайвинг-курорт.

Организацией погружений занимаются инструкторы 5-звездочного дайвинг-центра «Акваланг» и готовы организовать подводную экскурсию как для начинающих, так и для опытных дайверов. На базе также можно получить международный сертификат PADI – обучение будет проходить в рамках дайв-тура. В планах компании сооружение целого дайв-парка с двухуровневой искусственной пещерой, скульптурным ансамблем, музеем и, возможно, даже настоящим вертолетом для любителей фото в стимпанк-стилистике.

Текст: Павел Ютяев