Новосибирск впервые примет фестиваль скандинавской ходьбы «Свобода движения»

Фестиваль в Новосибирске станет четвертым в серии мероприятий «Свобода движения», которые проходят при поддержке Русской национальной ассоциации скандинавской ходьбы.

3 июня в Новосибирске в Центральном парке пройдет фестиваль «Свобода движения», партнером которого выступит Русская национальная ассоциация скандинавской ходьбы (RNWA). Кампания, призванная популяризовать этот вид фитнеса, стартовала в прошлом году в Москве и Санкт-Петербурге, а в этом году фестивали «Свобода движения» проходят в Казани, Новосибирске и Волгограде. Мероприятия объединены в Кубок трех городов и приурочены к Всемирному дню скандинавской ходьбы, который отмечают в конце мая.

На фестивале «Свобода движения» инструкторы RNWA расскажут новичкам о плюсах этого вида фитнеса, проведут лекции и пробные прогулки, а опытные ходоки смогут сразиться в состязаниях на дистанции в 4 километра в несколькихвозрастных категориях: до 50 лет, от 51 до 60, от 61 до 70 и старше 71 года.

Кроме того участников фестиваля ждут интеллектуальные соревнования по материалам мастер-классов и занятия по гимнастике цигун, которая эффективно сочетается со скандинавской ходьбой. Специального снаряжения не понадобится, а те, у кого нет своих палок для ходьбы, смогут взять их напрокат прямо на фестивале, оставив залог в 300 рублей. Сами мероприятия проводятся бесплатно, а регистрация требуется только для участия в соревнованиях – к мастер-классам, гимнастическим занятиям и викторине могут свободно присоединиться все желающие.