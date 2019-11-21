Любой желающий сможет стать Дедом Морозом для детей из Дома ребенка №1.
Юбилейная благотворительная акция «Будьте добры!» театра «Красный факел» открыта
Помочь можно одним из двух способов. Первый — купить подарки для детей самостоятельно. В первую очередь необходимы:
– ортопедическая обувь на возраст два-четыре года на любой сезон (размеры 25; 25,5; 26; 27; 28);
– подгузники (любых размеров);
– развивающие игры для малышей;
– канцелярские принадлежности (альбомы, краски, мягкий пластилин, карандаши, фломастеры, мелки, пальчиковые краски и т.д.);
– особую радость детям доставят музыкальные книжки и игрушки с кнопочками.
Второй — внести посильный денежный взнос в колбу, которая установлена в зрительском фойе театра «Красный факел», или сделать перечисление по номеру карты Сбербанка 4276 8440 2092 1847 с пометкой «Будьте добры». Собранные средства будут переданы в Дом ребенка №1.
Марафон добра продлится до 10 января — в завершающий день в «КаФе» традиционно пройдет благотворительный концерт, в котором примут участие актеры новосибирских театров: теплая атмосфера и уют гарантированы!
Координатором проекта, как и прежде, выступает актриса Дарья Емельянова.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.