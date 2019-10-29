Ближе к звездам: как приобрести вещи знаменитостей и помочь детям

Это большая благотворительная распродажа, на которой выставляются дизайнерские одежда, обувь и аксессуары из гардеробов звезд шоу-бизнеса, известных спортсменов, а также столичных и новосибирских селебрити. Мероприятие организует Благотворительный фонд «ЖИВИ» в пользу маленьких пациентов онкогематологического отделения Новосибирской клинической центральной районной больницы. На данный момент, под наблюдением врачей там находится сорок пять детей и все они нуждаются в особом внимании. Цель Charity Sale — помочь им как можно скорее выздороветь. Собранные на распродаже деньги пойдут на оказание помощи тяжелобольным пациентам и обустройство комфортной среды для их лечения.

«Charity Sale – это уникальное место, где можно обновить свой гардероб по приемлемой цене и при этом спасти чью-то жизнь. Мы хотим, чтобы посетители уходили с распродажи максимально довольными. Поэтому помимо большого количества действительно классной одежды, мы предоставляем людям возможность поработать со стилистами, подобрать под понравившиеся вещи подходящие аксессуары и даже посетить мастер-классы по созданию стильных штучек своими руками», — рассказала Маргарита Лиева, одна из учредителей БФ «ЖИВИ».

За пять лет благотворительной распродажи, новосибирцы приобрели тысячи брендовых вещей на сумму полтора миллиона рублей. Рекордную сумму удалось собрать в 2015 году, но организаторы модного мероприятия надеются уже в декабре поднять эту планку. 7 декабря Благотворительный фонд «ЖИВИ» вновь проведет Charity Sale и приглашает всех желающих присоединиться к этому мероприятию как в качестве гостей, так и в роли пожертвователей. Если у вас есть брендовая одежда, обувь или аксессуары, их можно передать активистам.

На все интересующие вопросы готовы ответить Ксения Алешина (тел: 8 913 781 46 43; mail: novosib@fond—zhivi.ru) и Татьяна Лузанова (тел: 8 913 390 80 46; mail: manager@fond—zhivi.ru)