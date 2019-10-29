NSK STARTUP DAY в четвертый раз пройдет в Новосибирске

В этом году организаторы подготовили программу из трех потоков: основной зал со звездными спикерами, зал экспертной помощи, где можно получить пятнадцатиминутные бесплатные консультации от представителей корпораций, бизнес-ангелов и опытных предпринимателей.

Что еще будет на NSK STARTUP DAY:

Актуальные кейсы предпринимателей и крупных компаний: Робот Вера, Selectel, Zvonobot, ФРИИ и др.

Активное участие партнеров -- топовых федеральных корпораций: МегаФон, Х5 Retail Group

Возможность презентовать свой стартап на главной сцене перед сотнями слушателей;

Экспертная сессия и индивидуальные консультации для предпринимателей;

Afterparty со стартапами, инвесторами, представителями корпораций, вином и эффективным нетворкингом

Для кого эта конференция?

Вы хотите быть в курсе стартап-трендов: послушайте самые актуальные кейсы на главной сцене и в зале инсайтов, а также познакомитесь с участниками и проживете один день вместе со местным активным сообществом.

Вы хотите привлечь инвестиции, получить консультацию или выйти на корпорацию: подавайте заявку на конкурс питчей или на экспертную сессию — там вас точно заметят!

Вы инвестируете в стартапы: приходите посмотреть на лучшие команды Новосибирска и пообщаться с другими игроками рынка на Afterparty.

Участие в конференции бесплатное, но предварительно необходимо зарегистрироваться на сайте конференции



16 ноября, начало регистрации - 10.00

Новосибирск, Депутатская 46, Ситицентр - бар ПОТОК



