Музей Новосибирска празднует столетие «Советской Сибири»

Куратор Константин Голодяев рассказал: «Как бы предваряя юбилейные мероприятия, Геннадий Иванович посвятит нас в газетную и журналистскую «кухню», расскажет о том, что остается за газетными полосами, про указания из Москвы и перипетии августовского путча 1991 года, когда ему досталось больше всех в нашей области».

Перед началом встречи, которая пройдет 25 сентября, у гостей музея будет возможность самостоятельно познакомиться с действующими выставками: «Мода из комода», «От уравнения к полету», «Театральный сезон». Для участия нужно записаться по телефону 222-67-42.