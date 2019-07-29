Приют для животных в Академгородке просит помощи

Руководитель Галина Клебче рассказала, что она и ее единственная помощница не справляются с работой по содержанию двухсот пятидесяти питомцев. «Мы будем рады любой помощи. Можно прийти на пару часов, убрать территорию, помыть посуду, в определенное время погулять с конкретными собаками, которые в этом нуждаются», — сообщила она. У приюта есть меценаты, которые готовы оплатить работу помощников на постоянной основе. Желающие помочь приюту могут связаться с Галиной по телефону 8-913-959-23-33.