В Академгородке пройдет благотворительная фотосессия с собаками

Приют живет благодаря неравнодушным посетителям. Уже спасено около сотен жизней собак. Есть несколько способов, как можно помочь четвероноим друзьям. Если у вас есть собака, её можно зарегистрировать по ссылке, прийти в назначенное время и внести свой вклад, позволив лишь сфотографироваться с ней. Можно стать благотворительным фотографом, сделав снимок гостей приюта с животными. Остальные могут просто купить билет и поучаствовать в фотосессии.

Время и место проведения: начало с 12:00 до 17:00. «Приют Академгородка» находится у сквера Победы у ДК «Академия» (г. Новосибирск, Академгородок).