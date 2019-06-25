В Академгородке пройдет благотворительная фотосессия с собаками
29 июня «Приют Академгородка» приглашает всех желающих поддержать содержание бездомных животных.
Приют живет благодаря неравнодушным посетителям. Уже спасено около сотен жизней собак. Есть несколько способов, как можно помочь четвероноим друзьям. Если у вас есть собака, её можно зарегистрировать по ссылке, прийти в назначенное время и внести свой вклад, позволив лишь сфотографироваться с ней. Можно стать благотворительным фотографом, сделав снимок гостей приюта с животными. Остальные могут просто купить билет и поучаствовать в фотосессии.
Время и место проведения: начало с 12:00 до 17:00. «Приют Академгородка» находится у сквера Победы у ДК «Академия» (г. Новосибирск, Академгородок).
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