Музей Новосибирска раскроет архивные тайны

Заместитель директора Новосибирского городского архива Наталья Скорнякова, и археограф Государственного архива Новосибирской области Игорь Самарин объяснят загадочные слова: истпарт, спецхран, фонды, личный состав. Куратор музейной гостиной «На Обской» Константин Голодяев пообещал: «Гости узнают множество замечательных фактов из истории города, услышат, как оказались в сейфах наших архивов документы Колчака, Достоевского, Рокоссовского и многих других. Те, кто плотно занялся генеалогией своей семьи, будут иметь уникальную возможность спросить о методике архивного поиска напрямую у специалистов».

Начало программы – 22 мая в 18:30.