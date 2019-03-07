Первый городской приют дарит друзей

В этот раз на мероприятие приедут более пятидесяти животных — тридцать три собаки и двадцать кошек. Все, что нужно для того, чтобы забрать пушистого друга домой — приготовить паспорт (со всеми новыми хозяевами заключаются бесплатные договоры) и поводок или переноску для кошек. Также на На выставке будет работать пункт сбора посылок, можно принести подарки для питомцев приюта — корма, геркулес, аммуницию, медикаменты, инвентарь, хозяйственные средства, старое чистое постельное белье и полотенца (для послеоперационных животных).

Вход на выставку свободный, она пройдет 10 марта с 11 до 17 часов по адресу Ленина, 71.