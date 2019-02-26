Бывший мэр и бывший депутат Госдумы вспомнят 90-е

На новой встрече в формате исторической гостиной вспомнят и обсудят события в городе конца 1980-х — начала 1990-х вместе с участниками судьбоносных событий переломного времени: Иваном Индинком — в то время мэром и губернатором, а сейчас — президентом фонда «Зажги свечу» и Аркадием Янковским — депутатом горсовета и Государственной Думы, основателем и руководителем Независимого Дискуссионного клуба Новосибирска.

«В следующие месяцы в планах музейных вечеров «На Обской» встречи с яркими представителями самых различных направлений: археология, театр, архивные изыскания, музыка, защита животных, киноискусство, музеелогия, фотография, архитектура, событийное проектирование», — рассказал куратор встреч, сотрудник музея Константин Голодяев.