Масштабный торговый форум пройдет в Новосибирской области

Участие в форуме 21 и 22 ноября примут около пятисот экспертов и бизнесменов со всего Сибирского федерального округа.

Спектр вопросов, которые будут рассмотрены, очень широк: от развития торгового сетевого ритейла и малоформатной торговли до проектов по продвижению местного товаропроизводителя, тенденции развития торговли в сельской местности, динамика развития рынка общественного питания. Кроме того, участники обсудят вопросы защиты прав потребителей и незаконного оборота подакцизной продукции.

Организаторы запланировали тематические дискуссионные площадки, круглые столы, сессии, мастер-классы и другие мероприятия. Среди приглашенных спикеров — представители Минпромторга России, Ассоциации малоформатной торговли, Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», Ассоциации Рестораторов и Отельеров «Федерация Рестораторов и Отельеров Сибири», а также представители бизнеса и общественных объединений предпринимателей Новосибирской области.

Кроме того, в рамках форума продуктов питания и напитков «Inter Food Siberia» будет работать выставка товаров местных производителей «Новые сибирские бренды «Сделано у нас» и пройдет отборочный тур кулинарного чемпионата «CHEF ALA RUSSE».

Мероприятие пройдет в МВК «Новосибирск Экспоцентр» (г. Новосибирск, ул. Станционная, 104).

Регистрация открыта до 18 ноября по ссылке. Дополнительную информацию можно уточнить по телефону 238-62-17, или по электронной почте soaa@nso.ru.