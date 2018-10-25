Картошка в помощь детям: в «Макдоналдс» стартовала благотворительная акция

До 19 ноября часть средств, полученных от продажи картофеля фри или по-деревенски, будет направлена на проекты Благотворительного Фонда «Дом Роналда Макдоналда».

Кроме того, в ресторанах будут продавать специальные стикеры в виде забавной «картофельной семейки». Каждый год «Макдоналдс» проводит «МакХэппи День», который поддерживают известные люди — политики, артисты, телеведущие, спортсмены, блогеры — все, кто неравнодушен к проблемам детей. 10 ноября в «Макдоналдс» по адресу ул.Кошурникова, 8а каждый посетитель ресторана, внесший свой вклад в общее дело помощи детям, сможет получить автограф или сделать фото со звездой.

За шестнадцать лет проведения акции в России более двухсот пятидесяти миллионов рублей передано на поддержку проектов Благотворительного Фонда «Дом Роналда Макдоналда». В прошлом году по итогам проведения акции «МакХэппи День» на поддержку проектов Фонда, и в первую очередь, на нужды Дома Роналда Макдоналда в Казани было собрано более двадцати пяти миллионов рублей.