В Новосибирске открылся «ДЕДский сад»

Пилотный проект Министерства труда и соцразвития уже принимает первых гостей.

Новое отделение открылось на базе Новосибирского дома ветеранов и работает почти так же, как детский сад — родственники могут оставить своих бабушку или дедушку там на день и забрать вечером. Пожилых людей ждет пятиразовое питание, групповые занятия, медицинские процедуры, прогулки и многое другое. ДЕДский сад работает с понедельника по пятницу с 8 утра до 7 вечера, а один день обойдется в семьсот пятнадцать рублей, но некоторых категорий граждан предусмотрены льготы. Как объяснил министр, отделение создано для пожилых людей, сохранивших возможность передвигаться, но утративших способность к самостоятельной организации жизнедеятельности: «Когда в семье появляется пожилой человек, имеющий дементные отклонения, кто-то из родственников должен взять на себя нагрузку по уходу за ним. Меняется рабочий график в семье. К тому же необходимо иметь определённые навыки ухода. Для семьи это стресс. В ведении министерства находятся специализированные стационарные учреждения, но не все семьи готовы помещать своих родственников в подобные учреждения. Открытие отделений временного пребывания призвано помочь семьям в решении возникающих трудностей с пожилыми членами семьи в то время, когда родственники находятся на работе».