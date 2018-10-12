Экологичные вещи дизайнера из Новосибирска будут продавать в Москве

Вещи новосибирского дизайнера можно будет купить на Pop Up Shop в Москве c 13 по 16 октября. Для своих изделий Вероника перерабатывает старую упаковку, елочные игрушки, бусины и фольгу, которые становятся материалом, из которого можно создавать одежду и аксессуары. Все желающие могут передать ненужные вещи в пункты сбора в ТРЦ «Галерея Новосибирск», в культурном центре «Этаж» и в магазине Gusto. Девиз бренда - «Для всех, кто знает цену качеству и стремится жить осознанно», сама Вероника говорит, что аналога придуманному ей материалу нет. В марте девушка представит свою коллекцию на Неделе моды в Москве.

Фото: Master Pavel