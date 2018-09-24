Как звучат зурна и дудук: в музее «Заельцовка» открылась новая выставка

Среди экспонатов выставки — костюмы, предметы быта, музыкальные инструменты, которые идентифицируются с десятком основных национальностей, соседствующих в Заельцовском районе нашего города. Но главные «экспонаты» выставки — люди. Среди них оперные певцы, Олимпийские чемпионы, кулинары, общественные деятели, руководители: яркие, успешные, талантливые представители своей национальности, сделавшие огромный вклад в развитие нашей единой малой Родины — города Новосибирска. Новая выставка уникальна еще и тем, что она была создана с помощью дополненной реальности — специального музейного проекта, аналогов которого пока нет в нашем городе.