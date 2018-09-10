Новосибирские школьники собрали почти миллион рублей, чтобы найти семью детям из детских домов

В ней приняли участие пятьдесят шесть школ Новосибирска: школьники, их родители и учителя отказались от покупки цветов на День знаний, подарив всего один букет от всего класса, а средства, которые каждая семья планировала потратить на цветы, перевели для помощи детям-сиротам. Средства, собранные 5 412 школьниками из Новосибирска, Барнаула, пойдут на создание информативных видеоанкет, которые помогут им быстрее найти маму и папу.

«В этом году первое сентября я впервые встречу в статусе классного руководителя. Я представляла множество красивых букетов, которыми буду любоваться дома и на работе. Но есть вещи несоизмеримо важнее. Равнодушие – самая страшная болезнь нашего века, и нам необходимо помнить о тех, кому в жизни повезло гораздо меньше, чем нам, и по возможности стараться помочь», - написала в социальных сетях Татьяна, классный руководитель одной из новосибирских школ.

Самыми активными участниками акции стали младшеклассники – сто шестнадцать начальных классов, средняя сумма пожертвования всех учащихся – сто шестьдесят шесть рублей.

«С одной стороны, в этом году к акции присоединилось много новых участников, а с другой стороны мы увидели родителей, учителей и детей, которые с нами уже два, а то и три года. На линейках родители рассказывали, что кто-то из ребят все лето ждал 1 сентября и откладывал карманные деньги, чтобы помочь детям, когда считали банки-копилки, видели, что кто-то заботливо перевязывал красивыми ленточками купюры. И это так здорово, в очередной раз мы убеждаемся в правильности и нужности акции «Дети вместо цветов»!», - рассказала Марина Аксенова, директор «Солнечного Города».