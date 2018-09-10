«Девочка с гитарой и огромными амбициями»: в Новосибирске выбрали самую красивую девушку в инвалидной коляске

Как объяснили организаторы конкурса, их главная цель — создать позитивный образ людей с инвалидностью в обществе, привлечь внимание к необходимости создания доступной среды и, самое главное — социальная интеграция девушек с ограниченными возможностями здоровья. Претендентки на победу приехали из Томска, Омска, Якутска, Хабаровска, Владивостока и ряда других городов.

«У нас в этом году появился конкурс социальных проектов, в котором девушки представляли свои идеи. Например, одна участница предложила обучать плаванию детей с ДЦП. В этом году у нас четырнадцать участниц, в прошлом их было двенадцать. Есть те, кто участвует второй раз, нам захотелось дать им второй шанс. А кто-то из пришедших зрителей, может быть, поменяет свой взгляд на людей с инвалидностью», — поделилась одна из организаторов конкурса Ольга Стволова, «люди получают вкус успеха. Им хочется идти дальше, делать что-то, идти вперед».

Лидия Зима привезла в родной Киселевск корону «Мисс интеграция — 2018» и награды в номинациях: «Мисс чарующий голос», «Мисс зрительских симпатий».