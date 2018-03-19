Новосибирские рыбаки пожертвовали улов кошкам

Организатор мероприятия Fishingsib 2018 сам связался с приютом и предложил пожертвование. Всего в состязании в микрорайоне Затон приняли участие семьдесят рыбаков, у которых было три часа на то, чтобы принести как можно больший улов на мормышку в определенной огороженной зоне. Победитель в категории «Спортсмены» Никита Дюпин, поймал больше трех килограммов рыбы, а любитель Роман Морозов — почти два килограмма четыреста граммов. Сотрудники приюта забрали богатый улов и выложили «отчет» в своей группе «ВКонтакте».

Фото: vk.com/cat_nsk