Медведи-велосипедисты представили Новосибирск на международном конгрессе

Новосибирские мультипликаторы создали историю медведях, катающихся по Красному проспекту.



Ролик «Самая обыкновенная история» был подготовлен к Международному зимнему велоконгрессу в Москве. Медведя выбрали, как символ Сибири — по сюжету, влюбленный герой начинает кататься, чтобы завоевать свою пассию. Создатели мультфильма во главе с Ульяной Холод хотели рассказать про свой город, про «велосипедизацию» жителей — в поиске соратников помогал руководитель движения «Привет, велосипед!». На ролик ушел месяц работы по выходным и вечерам и, несмотря на то, что победа новосибирским авторам не досталась, они довольны результатом и поделились им на Youtube.