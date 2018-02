Новосибирские социологи рассказали американцам о настоящих сибиряках

Глава, написанная специалистами из НГУ, вошла в книгу о региональных особенностях жителей России.



Russia's Regional Identities: The Power of the Provinces. рассказывает об истории и людях различных местностей — европейской части России, Урала, Сибири, Дагестана и Татарстана. На работу у Ольги Ечевской и Аллы Анисимовой ушло два года — они интервьюировали жителей Новосибирска, Омска и Иркутска. По их мнению, важнее места рождения является факт, что люди живут и трудятся в Сибири и, благодаря этому, начинают идентифицировать себя со своей малой родиной. Согласно результатам исследования, жители Новосибирска больше, чем их соседи, ощущают связь со своим городом. Электронный вариант книги уже доступен для читателей.