Историческую кинохронику Академгородка спасли из мусора

Кинооператор Станислав Шуберт оцифровал пленку, найденную десять лет назад и создал девятиминутное видео.

Ролик, показывающий Академгородок 60-х годов, выложили на Youtube – он родился из горы шестнадцатимиллиметровой пленки, найденной в 2008 году в мусоре возле ДК «Академия». На них нашлась военная хроника, которая на тот момент и была нужна Шуберту, а остальное десять лет хранилось в его архиве. На пленке была записана неофициальная хроника Академгородка — в ролике можно увидеть хорошо знакомые знаковые места, Обское водохранилище, обычных жителей и даже ученых за работой. Шуберту даже удалось восстановить оригинальную фоновую музыку, которая была частично утеряна из-за разрывов пленки.