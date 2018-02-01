«Зайцам» можно будет не бояться кондукторов

Минтранс внес новый законопроект, который запрещает высаживать из транспорта на мороз даже взрослых безбилетных пассажиров.





Сейчас поправки в уставе автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта находятся на рассмотрении в правительстве. Министерство хочет запретить кондукторам и водителям выгонять пассажиров, если это поставит человека в опасное для жизни и здоровья положение, например, в период очень низких температур. Если же угрозы нет, то порядок действий остается прежним — нарушителю придется оплатить штраф, либо покинуть транспорт. Во внимание советуют принимать погодные условия, время суток и саму личность пассажира. Также Министерство рассматривает возможность наказания для бессердечных кондукторов — их могут привлечь по статье «Оставление в опасности».