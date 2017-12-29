В Новосибирске откроют «дедский сад»

Министерство труда и социального развития рассказало, что в Новосибирском доме ветеранов заработает отделение временного пребывания для пожилых людей.

В «дедском саду» старшее поколение сможет общаться друг с другом, участвовать в культурных мероприятиях и пройти реабилитационные программы. Главный его плюс — в том, что пожилым не придется скучать по семье, посещать его нужно будет в будни с утра до окончания типичного рабочего дня. «Мы берём на себя ещё одну очень серьёзную социальную проблему — это устранение социальной отчуждённости людей старшего возраста, поддержание их социальной активности, физического и душевного благополучия. А это более 23% от общей численности населения. Среди новых эффективных форм оказания социальной помощи людям старшего возраста следует выделить стационар-замещающие технологии», — объяснила заместитель министра труда и социального развития Елена Бахарева на заседании коллегии ведомства.