Музей Новосибирска расскажет об истории новогодних игрушек

Фотоэкспозиция по адресу Красный проспект, 23 собрала снимки 1950-1970-х годов — посетители увидят ледовые городки, городские елки и, конечно, самих жителей Новосибирска и «их» Новый год. Сотрудники музея собирали снимки на протяжении нескольких лет. «Ретро»-тему продолжит Экспоцентр — выставка, которая открылась 23 декабря, называется «Воспоминания. Старый новый год». Оливье, мишура, ожидание Деда Мороза — родители расскажут своим детям о своих любимых праздничных моментах. Кроме фотографий посетители смогут прочитать воспоминания и заметки из газет, о том, что сопровождало наших горожан в предновогодние будни второй половины ХХ века. На выставке собрана краткая информация о мировой и российской истории появления деда Мороза, новогодних ёлок и карнавалов, большая коллекция ёлочных игрушек, новогодние открытки, коньки и гирлянды времен СССР.

Новогодняя уличная фотовыставка открыта рядом с ледовым городком, между Красным проспектом, 23 и 25 и будет работать до конца января. Выставка в Экспоцентре открыта по адресу ул. Станционная, 104 (зал B) 29 и 30 декабря 2017 года, а также 3, 4, 6 и 7 января 2018 года с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00. Филиалы Музея Новосибирска будут работать в новогодние праздники 4, 5 и 6 января 2018 года с 9:00 до 17:30. Адреса и телефоны музеев можно найти на сайте.