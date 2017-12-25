Жители Новосибирска рассказали, о чем мечтают на Новый год

Опрос показал, что ожидания и реальность могут разойтись.



Служба исследований HeadHunter поделилась результатами своего исследования о новогодних подарках — жители Новосибирска рассказали, что они планируют дарить, и что мечтают получить сами. Наибольшее количество опрошенных — 29% — были бы рады деньгам, 21% хотели бы, чтобы им презентовали косметику и парфюмерию, а третьим по популярности вариантом стали путешествия. А вот подарки, которые планируют дарить сами опрошенные — в основной массе, куда скромнее, на первом месте оказались сладости, набравшие почти 50%. Вторая позиция совпадает — косметика остается одним из самых популярным вариантом у 38% людей, за ней идут товары для дома и книги с 37% и 20%.