Маленькие собаки захватывают Новосибирск

Перед наступлением года Собаки, эксперты Avito расскзали, какие породы больше всего любят в Столице Сибири.

Лидером рейтинга с почти десятью процентами стал йоркширский терьер — именно этих собак разводят и продают больше, чем любых других. Совсем немного им уступили шпицы, которые были на первой позиции в прошлом году, а третье место досталось чихуахуа. Еще одна популярная порода карликовых собак — той-терьер — заняла пятое место, а единственной крупной, которой удалось войти в «пятерку», стала немецкая овчарка. Если ориентироваться на цену, то самыми дорогими остаются шпицы — малыш обойдется почти в тридцать тысяч рублей, тогда как «йорк» — всего в шестнадцать.