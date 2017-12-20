Новосибирские семьи показали Новый год без алкоголя

Команда, популяризирующая здоровый образ жизни, сняла клип об «альтернативном» праздновании.



Всего в видео снялось девять человек — шестеро взрослых и их дети. Семьи вместе встречают Новый год с бокалами сока вместо традиционного шампанского, катаются с горки, купаются в проруби, играют в снежки. Все актеры не употребляют алкоголь и в обычной жизни — члены организации «Стихии Сибири» называют это своим «гражданским выбором», и проводят подобные акции с уже третий год. К этому Новому году по договоренности с мэрией в Новосибирске появятся баннеры и плакаты в поддержку «трезвых» праздников, а сами активисты организуют 30 декабря «живое» мероприятие с фотосессией и песнями.