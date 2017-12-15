Новосибирские водители выбирают светлую сторону Силы

Самым популярным киноголосом Яндекс-навигатора стал магистр Йода, но первенство все равно досталось женщине.

Согласно исследованиям компании, светлую сторону с ноября выбирают больше половины любителей «Звездных войн» -— к Дарту Вейдеру прислушиваются только тридцать семь процентов водителей Новосибирска. Но в общем зачете герои набрали всего по десять и шесть процентов — самой любимой, с семьюдесятью, остается скромная Оксана, чей голос включается при установке навигатора. Ее «коллега» Дмитрий не так популярен у новосибирских водителей. Самым часто выбираемым «звездным» голосом стал Федор Бондарчук, с ним ни сравнятся ни Гарик Харламов, ни Василий Уткин, ни Баста, ни даже сам Оптимус Прайм.