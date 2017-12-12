Проект «Вещи в пользу» решит вопрос с ненужной одеждой

С 15 декабря в четырех торговых центрах Новосибирска появятся специальные контейнеры для одежды и бытовой техники.

«Вещи в пользу» был одним из предложений с конкурса «125 идей для Новосибирска», приуроченному к юбилею города. По задумке, проект решит проблему, с которой часто сталкиваются люди — что делать с одеждой, которая больше не подходит по размеру или разонравилась, и одновременно, поможет сделать вклад в помощь малоимущим. Также авторы идеи считают, что проблема осознанного потребления как никогда актуальна для жителей Новосибирска. Собранные в контейнеры вещи будут рассортированы, одежда и обувь пройдут химическую обработку и будут перенаправлены в благотворительный магазин «Добро» на Октябрьской, 33. Инвалиды и члены малоимущих семей смогут получить направление в центре социального обслуживания и выбрать то, что им по вкусу. Пилотная версия проекта будет реализовываться на протяжении года, создатели и мэрия Новосибирска надеются, что он приживется и станет постоянным.