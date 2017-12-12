Жители Новосибирска смогут бесплатно научиться жестовому языку

Ученики общаются с преподавателем без сурдопереводчика с первого занятия.

Школа — совместный проект «Агентства развития социальной политики» и Института социальных технологий и реабилитации НГТУ и поддерживается Департаментом социальной политики мэрии Новосибирска. Он родился летом на форуме «Новосибирск — город безграничных возможностей», когда краткий курс жестового языка вызвал у участников большой интерес. Создатели считают начинание очень важным с социальной точки зрения, потому что поможет людям наладить общение друг с другом и познакомиться с новой культурой. Трехмесячные курсы «Школы русского жестового языка» строятся по принципу «полного погружения»: занятия проводятся преподавателем с ограниченным слухом, и в ход идут пантомимы и мини-спектакли. Стать учеником может любой желающий, независимо от своих конечных целей, запись на занятия в 2018 году уже открыта.