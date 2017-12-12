В Бердске появился музей русских народных кукол

Все экспонаты можно трогать руками.

Идея музея, открывшегося на втором доме многодетной жительницы Бердска — познакомить гостей с русским бытом прабабушек и прадедушек. В «Горнице» представлена различная утварь, которую собирали по области и Алтайскому краю, и большое количество народных кукол, сделанных самой создательницей Ларисой Летуновой. Она видит свой маленький музей не столько как развлекательный, а, скорее, как начинание с патриотическим смыслом и считает, что знакомство с укладом старинной русской семьи будет полезно для современных жителей мегаполиса. Любой желающий может поучаствовать в бесплатном мастер-классе и научиться создавать традиционных кукол самостоятельно — хозяйке в этом помогает старшая дочь, которой шесть лет.