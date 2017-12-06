Анатолий Локоть помог выиграть команде «КВН»

Мэр вышел на сцену вместе с «Новосибом» в финале межрегиональной лиги «КВН-Сибирь».

Появление Анатолия Локтя было частью миниатюры: «Там за кулисами какой-то мужчина стоит: Новосибу, говорит, помочь хочу». «Он чё — мэр — Новосибу помогать?» — усомнился один из членов команды. В заключение своего выступления мэр дал участникам «напутствие»: «В отличие от вас, ребята, я привык выигрывать с первого раза» и посоветовал членам жюри присмотреться к ним. Теперь команде, как победителю, предстоит поездка в Сочи на фестиваль КВН.