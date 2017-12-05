Британский кулинар мечтает о кольцовских пельменях

Ведущий шоу «Поедем, поедим!» на НТВ Джон Уоррен посетил Новосибирск.

Предыдущие визиты кулинара были неофициальными, но в этот раз его встретили торжественно и постарались удивить. Уоррену подали хвост бобра, позже он признался, что считает такое блюдо изысканным, но питает слабость к простой русской еде — докторской колбасе и белому хлебу. В выпуске передачи он вместе с помощницей Екатериной Синельниковой из Томска готовил куда менее экзотические котлеты из кролика с грибами, а самым сильным новосибирским впечатлением назвал разноцветные пельмени с разными начинками, которые он попробовал в Кольцово и Музей смерти. Британец отметил, что поездка в Сибирь запомнилась ему не столько едой, сколько интересными людьми.