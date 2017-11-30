Новосибирск признали одним из городов с самым высоким качеством жизни

Столица Сибири набрала одинаковое количество баллов с Москвой, Красноярском и Кемерово.

Исследование проводилось Финансовым университетом при Правительстве РФ, во внимание принимались мнения жителей о качестве медицинского обслуживания, состоянии дорог, культуре и образовании, ЖКХ, работе городских властей и миграционные настроения. В Финансовом университете отметили: «Отдельно необходимо остановиться на городах Сибири и Дальнего Востока, где поддержание высокого качества жизни населения требует намного больших усилий, нежели в Центральной России. Среди сибирских городов лидером по качеству жизни является Новосибирск, на Дальнем Востоке — Хабаровск. Характерно, что в обоих городах доля жителей, готовых уехать на новое место в поисках лучших условий, сравнительно невелика. Это ещё раз свидетельствует о высоком качестве жизни в этих городах и о больших усилиях, приложенных для его поддержания». Новосибирск занял в рейтинге седьмое место, набрав семьдесят пять баллов. Самое высокое качество жизни — в Уфе, затем следуют Краснодар, Санкт-Петербург, Казань, Грозный и Тюмень.

Фото: Слава Степанов