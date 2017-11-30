Деду Морозу станет сложнее попасть в детские сады

Желающим исполнить роль сказочного старика придется пройти ряд формальностей, а некоторые учреждения решили совсем отказаться от его присутствия.

Кандидат на роль Деда Мороза должен иметь медицинскую книжку и справку об отсутствии судимостей — это касается даже отцов воспитанников. Чтобы пригласить аниматора со стороны, родительский комитет должен подать заявление, подтверждающее намерение и готовность самостоятельно оплатить его услуги. Однако, в мэрии считают, что присутствие сказочного героя — совсем необязательно для праздника: «Дети очень малы, и Дед Мороз для них непонятен — так поясняют эксперты. Поэтому в младшие группы можно звать только Снегурочку, но этого психологи не советуют», — пояснила Анна Терешкова, глава департамента культуры, спорта и молодёжной политики.