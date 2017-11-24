Чемпионка России по ирландскому танцу заняла второе место в Германии

Мария Швецова была единственной участницей из Сибири на German Open Championship в городе Мёрц.

Она выступала в самой взрослой категории, по правилам все соревнуются в трех раундах — традиционном и двух с авторской хореографией, затем лучшие проходят в четвертый, финальный. Музыка на чемпионате живая, ее играют специально приглашенные музыканты. Во внимание принимается и техника исполнения, и то, насколько костюм соответствует традициям. Первое место досталось участнице из Японии, с которой Швецова неоднократно встречалась на соревнованиях. Весной 2018 года Марии предстоит участие в чемпионате мира по ирландскому танцу в Нидерландах.

Фото: Ольга Шляхова