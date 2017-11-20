Юлиана Кобцева осталась в «Танцах»

Новосибирскую танцовщицу спасла наставница.

В шоу на канале ТНТ продолжаются парные соревнования между участниками команд. Юлиане досталась сильная соперница — Юлия Гаффарова, универсальная танцовщица, которую в течение отборочных туров отмечали и Татьяна Денисова, и Мигель. Девушкам поставили танец в стиле стрип-пластики, и обе безупречно справились с хореографией — наставница команды сказала, что им удалось доказать, что «сексуальность — это элегантность», и номер был исполнен «качественно и с достоинством».

Мигель отдал предпочтение Гаффаровой, но Денисова не смогла допустить, чтобы ее любимица покинула проект и пожертвовала другим участником. Таким образом, Юлиана Кобцева прошла дальше — девушка надеется на победу, потому что много времени посвятила подготовке к проекту.