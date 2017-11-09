Новосибирская пенсионерка вернулась с «Миссис Россия International-2017» с титулом

В этом году «Миссис Россия International-2017» впервые ввел возрастную категорию от 41 до 60. Нина Сусленкова считает, что женщины могут быть красивыми в любом возрасте: «Я сразу заявила, что хочу поделиться своим умением радоваться жизни. Мне шестьдесят один год, и свой возраст не скрываю. У меня два взрослых сына и три внука. Я практически круглый год купаюсь в Обском водохранилище». По образованию она программист, имеет медаль «Ветеран труда» и счастливо замужем уже сорок один год.

В ходе конкурса в Ростове-на-Дону участницы демонстрировали национальные костюмы, представляли блюда своей малой родины и рассказывали о ее истории. Нине достался титул «Миссис Достоинство России», и она начала готовиться к поездке на «Grand Mrs. Universal», который пройдет в Грузии в мае.