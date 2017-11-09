В Новосибирске откроется мультимедийный исторический парк

12 ноября в Военном городке состоится открытие парка «Россия — моя история», создание которого обошлось в полмиллиарда рублей.

Четыре виртуальные композиции — «Рюриковичи», «Романовы», «ХХ век. 1914−1945 годы. От великих потрясений к Великой Победе» и «ХХ век. 1945−2000 годы» — будут представлены в специально спроектированных выставочных залах. Отдельная часть будет посвещяна истории Новосибирской области. Мультимедийный парк — всего второй в России после московского, который был открыт в 2015 году. Новосибирская область вошла в число десяти пилотных регионов, где было принято осуществить этот проект. Администрация города считает, что у Военного городка есть большой потенциал для реализации большого количества жилищных и культурных проектов, и планирует развивать его транспортную инфраструктуру.

Исторический парк «Россия — моя история» откроется 12 ноября на базе гарнизонного Дома офицеров в Военном городке.